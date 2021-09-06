Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Нет у нас никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции (о возможной отставке Разумкова - ИФ)... Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом - и будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.