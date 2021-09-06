Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

Верховная Рада в конце сентября текущего года может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Отставки (решения о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины - ИФ), по времени - это где-то в конце сентября, последняя декада", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

Вместе с тем он уточнил, что на протяжении лета фракция сделала внутренний рейтинг всех членов Кабмина, опросив депутатов. При этом политик акцентировал на нецелесообразности называть фамилии кого-либо из "лидеров и аутсайдеров" этого рейтинга, поскольку если "сегодня мы назовем любую фамилию, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве" и, таким образом, возникнет угроза остановки работы министерства на две-три недели.

"Мне кажется, что это - такие вот преждевременные заявления - мешает государственному управлению", - подчеркнул Арахамия.