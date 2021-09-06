События

20:36 06.09.2021

В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

1 мин читать
В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

Власти Финляндии снимут оставшиеся ограничения после того, как 80% жителей страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19, заявила в понедельник премьер-министр страны Санна Марин.

"Наша цель - возобновить общественную активность и не прекращать ее", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные журналистам после совещания кабинета министров по проблеме коронавируса.

"Ключ к достижению этого - рост охвата вакцинацией (населения - ИФ)", - продолжила она.

СМИ указывают, что цель в 80% вакцинированного населения, как ожидается, будет достигнута к октябрю этого года.

По данным Национального института здоровья и благосостояния, в Финляндии, население которой составляет примерно 5,5 млн человек, курс вакцинации завершили 53,2% жителей. В зонах с повышенным уровнем распространения коронавируса действуют ограничения на время работы ресторанов и баров. В других районах власти рекомендуют населению работать удаленно и носить маски в общественных помещениях.

Однако, указывают СМИ, несмотря на серьезный рост заболеваемости за последние месяцы коронавирусом среди невакцинированных групп финского населения вроде молодежи, в Финляндии отмечается один из наиболее низких показателей распространения COVID-19 в ЕС. За время пандемии в стране выявили около 130,5 тыс. случаев коронавируса, скончались 1 тыс. 30 инфицированных.

Теги: #условия #окончание #ограничения #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:20 02.09.2021
В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

13:45 30.08.2021
"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

11:40 28.08.2021
"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

19:03 25.08.2021
Власти Греции с 13 сентября введут ограничения для непривитых от коронавируса

Власти Греции с 13 сентября введут ограничения для непривитых от коронавируса

04:21 23.08.2021
В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

00:03 23.08.2021
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

19:12 19.08.2021
Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

15:01 19.08.2021
В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

19:06 11.08.2021
В Украине отпуск антибиотиков с 2022г будет возможен только по электронному рецепту – эксперт

В Украине отпуск антибиотиков с 2022г будет возможен только по электронному рецепту – эксперт

12:08 09.08.2021
Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

Российский суд в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

"Киевметробуд" намерен через суд перенести срок ввода метро на Виноградарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА