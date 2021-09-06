Российский суд в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила протест в связи с решением так называемого "Киевского районного суда Симферополя" об аресте первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и братьев Азиза и Асана Ахтемовых, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Как указывается в сообщении, Джелялова и Ахтомовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

Кроме того, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов были приговорены к административному аресту на 14 и 15 суток соответственно за якобы неподчинение сотрудникам полиции. Они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания г. Симферополь.

"Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет остановить произвол страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен требует от уполномоченного РФ по правам человека Татьяне Москальковой принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове.