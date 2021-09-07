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07:00 07.09.2021

7 сентября: Какой сегодня праздник

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7 сентября: Какой сегодня праздник

Праздник 7 сентября

Сегодня, 7 сентября 2020 года, в Украине отмечают День военной разведки и день киберспорта. В Бразилии празднуют День независимости, в Мозамбике — День победы, в Пакистане - День ВВС. Международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается в системе международных и всемирных дней ООН именно 7 сентября. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН совсем недавно, в 2019 году.

В США отмечают Национальный день любителей пива, день "Купите книгу", день сумчатого волка, День благодарных пациентов и День желудевой тыквы.

В Италии — праздник фонариков.

Сегодня - Всемирный день уничтожения военной игрушки и день рассказывания историй о летних путешествиях; Еврейский Новый год "Рош ха-Шана"; День вымирающих видов животных в Австралии; День Конституции на Фиджи; День осведомлённости о синдроме дефицита внимания в США; День государственных служащих в Непале; День финикового хлеба в США

Какой сегодня православный церковный праздник

Христиане отмечают день святого Тита, апостола из 70, который принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником.

Еще одного святого почитают в церкви 7 сентября –Варфоломея. Известно, что Варфоломей проповедовал в Армении. На территории Баку его схватили и подвергли многочисленным мучениям.

Приметы и традиции этого дня

По традиции, люди вставали очень рано, чтобы собрать в лесу можно больше грибов. При этом верили, что на Тита в зарослях можно встретить мифических существ, олицетворяющих силы природы и духов леса.

Также  народ верил, что святой Варфоломей заведует полеводческими работами. Поэтому в его день занимались посевом озимых: "Пришел Варфоломей — жито на зиму сей". Также на Варфоломея заканчивали сбор овса и приступали к молотьбе.

Этот день в истории

1792 — Первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высадилась в Тамани. Начало заселения Украинской Кубани.

1812 — Состоялась победная для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи.

1813 — Впервые выражение "Дядя Сэм" связали с правительством США. В период второй англо-американской войны, начавшейся в 1812 году, поставщиком мяса для американской армии был некий Сэмюэл Уилсон. На бочках с мясом было написано US (United States). Сторож-ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика и читал ее как Uncle Sam Wilson, то есть "дядюшка Сэм Уилсон". 15 сентября 1961 года Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки Дяди Сэма.

1860 — Во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

1892 — В США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам — в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.

1926 — Испания покинула Лигу Наций.

1940 — Третий Рейх начал бомбардировки Лондона.

1951 — Почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали лишь город и фамилию адресата).

1953 — Никита Хрущев избран первым секретарём ЦК КПСС.

1971 — В Киеве было объявлено о городах-побратимах Киеве и Киото.

2002 — ВВС США возобновили патрулирование в небе Нью-Йорка и Вашингтона. Такое патрулирование изначально планировалось только на 11 сентября. Однако власти решили перестраховаться.

2002 — Футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые больше чем за 10 лет провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился весьма символично — с ничейным счётом 0:0.

Именины: Владимир, Иван, Моисей

Теги: #именины #традиции #приметы #этот_день #праздник_сегодня
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