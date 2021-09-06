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19:05 06.09.2021

Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

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Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

Социал-демократическая партия Германии СДПГ продолжает опережать партию канцлера Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и "Зеленых", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa.

По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС - 20,5%, за "Зеленых" - 15,5%.

Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая "Альтернатива для Германии" - на 11%, "Левые" - на 6,5% голосов.

Тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.

Теги: #опрос #выборы #германия
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