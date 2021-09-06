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18:49 06.09.2021

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

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Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - указывается в сообщении.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль Украинских границ. Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности их Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближения активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые являются вызовом для безопасности региона.

Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.

Глава делегации Конгресса США сенатор Линдси Грэм в свою очередь высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток – 2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток – 2" должен быть сохранен", - отметил президент.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.

Теги: #конгресс #зеленский
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