Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

"Искренние поздравления иудеям с праздником Рош ха-Шана, новым 5782 годом! Многовековая традиция собирает семьи вместе и вдохновляет на преисполненный добром новый год. Еврейская община - неотъемлемая часть культурной и религиозной жизни Украины. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год!", - говорится в поздравлении, опубликованном в Twitter главы государства в понедельник.