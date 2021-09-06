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18:15 06.09.2021

Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

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Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

"Искренние поздравления иудеям с праздником Рош ха-Шана, новым 5782 годом! Многовековая традиция собирает семьи вместе и вдохновляет на преисполненный добром новый год. Еврейская община - неотъемлемая часть культурной и религиозной жизни Украины. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год!", - говорится в поздравлении, опубликованном в Twitter главы государства в понедельник.

 

Теги: #рош_га_шана #зеленский
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