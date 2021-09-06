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17:35 06.09.2021

Российские наемники обстреляли украинские позиции и сбросили взрывчатку на Зайцево с беспилотника

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Российские наемники обстреляли украинские позиции и сбросили взрывчатку на Зайцево с беспилотника

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 6 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается в сообщении, противник дважды обстрелял украинские позиции у пгт Зайцево Светодарской громады Бахмутского района и поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата два самодельных взрывных устройства на северную окраину Зайцево, одно из которых не сработало. Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет. Боевых потерь среди украинских защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за тот же период разминировали 1 га территории, передали на уничтожение 82 взрывоопасных предмета и полностью восстановили восемь поврежденных домов.

Теги: #оос #ситуация
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