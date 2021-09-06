В садовом кооперативе под Львовом организовали нелегальное кладбище

Дознаватели Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту самовольного захвата земли садово-огородного кооператива, на которых устроили кладбище, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, 26 августа в полицию поступило коллективное заявление членов садово-огородного кооператива о самовольном захвате их земель на территории села Рясное-Русское Львовского района.

Заявители утверждают, что директор одной из общественных организаций без ведома и согласования садоводов организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших.

По указанному факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка).