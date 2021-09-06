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16:42 06.09.2021

В созданном Минкультуры Украины Центре стратегических коммуникаций сменилось руководство

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В созданном Минкультуры Украины Центре стратегических коммуникаций сменилось руководство

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская и её заместитель Татьяна Карась увольняются с должностей, их места займут Игорь Соловей и Николай Балабан.

"Моя работа в качестве руководительницы Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Я приняла это решение со спокойным сердцем", - написала Цибульская в социальной сети Facebook.

Она отметила, что ёё целью на должности было запустить новую организацию и собрать мощную команду, а также доказать, что государство тоже может производить высококлассную экспертизу по гибридным угрозам.

"Теперь время передать все наработанное нами с Татьяной Карась нашим преемникам – Игорю Соловью как руководителю Центра и Николаю Балабану как его заместителю. Эти кандидатуры я предложила министру Александру Ткаченко сама. И рада, что именно они были согласованы. Оба - и Игорь, и Николай - не новички в этой сфере, и я убеждена, что им удастся реализовать все проекты, которые мы подробно распланировали и для которых заложили хороший фундамент", - подчеркнула Цибульская.

По ее словам, в Центре работает команду из 9 человек, а также, что у организации наконец-то появился бюджет.

"С самого начала я хотела, чтобы Центр работал по аналогии с центрами передового опыта НАТО. И именно так мы с командой выстраивали работу. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, скажу, что вижу эти изменения как существенное усиление Центра. Кроме того, сама я никуда не деваюсь. Остаюсь советником. В первую очередь, по международным коммуникациям", - добавила она.

Как сообщалось, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности был создан Министерством культуры и информационной политики Украины в марте 2021 года. В Минкульте заявили, что Центр будет сотрудничать с "Укринформом" и СНБО, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии. К задачам Центра относится выявление и реакция на дезинформацию, продвижение проактивных украинских нарративов, а также сотрудничество с общественными организациями и международными партнерами.

Игорь Соловей - журналист, ранее работал в информационных агентствах "Интерфакс-Украина" и "Укринформ", изданиях "Левый берег" и "Обозреватель". На данный момент является аналитиком в Агентстве международных исследований.

 

Теги: #минкультуры #центр_стратегических_коммуникаций
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