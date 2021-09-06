"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

ООО "Эпицентр К" (Киев) совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах "Эпицентр" по всей Украине.

"Во многих регионах инициатива создания новых доступных пунктов вакцинации в ТЦ "Эпицентр" идет от органов местного самоуправления. Накануне очередной волны COVID-19 они ищут партнеров и площадки для разворачивания массовой вакцинации населения на местах. После переговоров с Минздравом, мы решили распространить инициативу по всей нашей сети, в каждом регионе Украины", – цитируется в сообщении советник генерального директора по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам "Эпицентр К" Олег Костенко.

Так, пункты вакцинации уже открыты в ТЦ "Эпицентр" в Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Одессе, Кременчуге, Львове, Каменце-Подольском, Староконстантинове, Шепетовке, Полтаве, Сумах, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Умани, Ривном, Херсоне, Житомире, Ужгороде, Тернополе и Киеве.

Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад.

Общий трафик посетителей сети "Эпицентр" по итогам 2020 года составил 135 млн.

Как сообщили в компании, оперативный штаб по борьбе с пандемией "Эпицентр К" с 2020 года выделил более 200 млн грн на обеспечение медучреждений.

Ранее сообщалось, что пункты вакцинации населения были открыты в ТРЦ групп Budhouse и Arricano, в ТРЦ Blockbuster Mall и др.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.