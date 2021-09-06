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12:12 06.09.2021

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

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Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что глава Национальной полиции Игорь Клименко остается в команде МВД.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о кадровых перестановках в министерстве, Монастырский сказал, что "костяк команды на уровне министерства уже сформирован".

По его словам, смена министра означает, в том числе, и смену команды.

"Но наш подход, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры", - пояснил глава МВД,

В этом контексте он подчеркнул: "Если мы говорим об Игоре Клименко (главе Национальной полиции Украины – ИФ), то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться".

Также Монастырский отметил, что считает важным предоставить большую самостоятельность полиции при принятии решений и освещении расследования преступлений, нежели это было ранее.

Теги: #клименко #нацполиция #монастырский
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