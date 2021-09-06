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12:04 06.09.2021

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

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В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный воздух с севера Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 7 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 11-13°; на Закарпатье и юге страны (кроме Запорожской области) ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 4-6°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем (+33,0°) была в 2008 году, самая низкая ночью (+3,2°) в 1914 году.

В среду, 8 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Чорного моря до 12°; в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 17-22° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.

Утром 6 сентября температура воды в Черном море была в пределах 18-19°, в Азовском – 19-22°, в Днепре вблизи Киева 19°.

Теги: #заморозки #погода #прогноз
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