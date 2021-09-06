События

11:52 06.09.2021

Глава МВД рассчитывает, что осенью Рада примет закон об обороте оружия

1 мин читать
Глава МВД рассчитывает, что осенью Рада примет закон об обороте оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине.

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - рассказал Монастырский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он выразил надежду на то, что депутаты в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - отметил глава МВД.

Монастырский напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

При этом глава МВД подчеркнул: "Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов".

Теги: #оружие #закон #монастырский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 06.09.2021
Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

11:22 06.09.2021
Монастырский: строительство госграницы, "полицейский офицер громады", пожарный хаб и "безопасная школа" – приоритетные проекты МВД

Монастырский: строительство госграницы, "полицейский офицер громады", пожарный хаб и "безопасная школа" – приоритетные проекты МВД

10:57 06.09.2021
Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям – глава МВД

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям – глава МВД

10:49 06.09.2021
Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

10:31 06.09.2021
Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

10:22 06.09.2021
Глава МВД: позитивный имидж полиции начинается со двора и школы

Глава МВД: позитивный имидж полиции начинается со двора и школы

10:06 06.09.2021
Глава МВД: дело по ДТП с участием Трухина передано в ГБР, так как возможным субъектом правонарушения является депутат

Глава МВД: дело по ДТП с участием Трухина передано в ГБР, так как возможным субъектом правонарушения является депутат

09:36 06.09.2021
Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

09:23 06.09.2021
Глава МВД Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности

Глава МВД Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности

11:31 04.09.2021
Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

Глава МВД Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

В Полтаве на территории школы девушка ранила из арбалета двух учителей

Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

Первой кадровой ротацией в Кабмине осенью должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны – нардеп Рудик

Число заражений COVID-19 в мире почти достигло 220,7 млн

Первой кадровой ротацией в Кабмине этой осень должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны

За минувшие сутки в Херсонской области произошло 14 пожаров в природных экосистемах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА