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10:49 06.09.2021

Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

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Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о коммуникации с Офисом президента, глава МВД сказал: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом".

"Могу подтвердить, что на протяжении этих приблизительно 50-ти дней пребывания на должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром", - добавил Монастрыский.

По его словам, в целом общение с Офисом президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом", - подытожил глава МВД.

Теги: #опу #зеленский #вопросы #монастырский
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