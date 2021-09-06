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10:31 06.09.2021

Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

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Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова, аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", - сказал глава МВД в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли давление на следствие в этом деле, министр заверил: "Хочу сказать, что давление на следствие на сегодняшний день не оказывается".

По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Теги: #версии #павлов #монастырский #кривой_рог
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