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10:22 06.09.2021

Глава МВД: позитивный имидж полиции начинается со двора и школы

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Глава МВД: позитивный имидж полиции начинается со двора и школы

Уровень восприятия и понимания безопасности должен ощущаться в райцентрах и селах, эффективные проекты МВД следует мультиплицировать, подчеркивает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр рассказал, что один из основных приоритетов в деятельности министерства – это "децентрализация безопасности".

"Много проектов в структуре МВД показали свою эффективность, теперь их надо мультиплицировать, чтобы их работу почувствовал человек на улице, человек во дворе", – сказал глава МВД.

Он добавил, что за пять лет работы полиции образ полицейского не стал повсеместным.

"Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция страдает от большого негатива. А позитивный имидж начинается именно в школе, во дворе. Думаю, что это одно из направлений, которое надо однозначно усиливать", - сказал Монастырский.

"Я буду призывать полицейских, пожарных делать эту работу, начинать, скажем так, "с полей", - подытожил министр.

Теги: #имидж #полиция #монастырский
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