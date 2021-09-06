События

09:16 06.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире почти достигло 220,7 млн

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Число заражений COVID-19 в мире почти достигло 220,7 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 220 млн 689 тыс. 680, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 567 тыс. 131 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США.

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Теги: #covid_19 #мир
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