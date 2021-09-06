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09:09 06.09.2021

Первой кадровой ротацией в Кабмине этой осень должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны

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Первой кадровой ротацией в Кабмине этой осень должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны

Первой кадровой ротацией в Кабинете министров Украины, которая может произойти этой осень, должно стать увольнение Андрея Тарана с должности министра обороны, заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"Сейчас человеком, который хуже работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану – больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", – сказала Рудик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий подчеркнула, что увольнение Тарана будет "правильным решением, хотя и очень запоздалым, поскольку Украина как страна, которая воюет, до сих пор не выполняет государственного оборонного заказ"

"Эта проблема – очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению. Вопрос о возможном увольнении министра обороны – более принципиальный, так как вся его несостоятельность – на поверхности, а именно он сейчас ответственен за то, что деньги не тратятся даже тогда, когда есть понимание, на какие нужды их направить", – объяснила она.

Полная версия интервью с председателем политической партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #рудик #украина #ротации #кабмин
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