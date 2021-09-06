За минувшие сутки в Херсонской области произошло 14 пожаров в природных экосистемах

В течение минувших суток в Херсонской области общая площадь пожаров составила 5,32 га, из которых один - пожнивные остатки на площади 0,05 га, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

"5 сентября на открытых территориях области зафиксировано 14 пожаров на открытых территориях на площади 5,32 га, из которых 1 пожар пожнивных остатков на площади 0,05 га", - говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается,в частности, в Херсонском районе спасатели ликвидировали 7 пожаров: в Бериславском, Каховском и Геническом по 2 пожара, в Скадовском - 1.

В ГСЧС призвали придерживаться правил пожарной безопасности в экосистемах, в частности, не бросать окурки на обочины дорог и не сжигает бесконтрольно мусор.