На территории свинофермы в Тернопольской области произошел пожар в одноэтажном здании

В Тернопольской области на территории свинофермы произошел пожар в одноэтажном здании в ночь на понедельник, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"6 сентября в 03:48 в с. Настасов Тернопольского района на территории ПАП "Агропродсервис" в одноэтажном здании свинофермы возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализовали в 04:58 на площади 2 тыс. кв.м. К его тушению привлекались 10 человек и три единицы техники ГСЧС.