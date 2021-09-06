В Украине за сутки зафиксировано 773 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 773 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 62, медработников - 8). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели – 457 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания Сovid-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 298 307 человек, выздоровело 2 213 177 человек, летальных случаев - 54 001.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.