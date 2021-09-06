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07:58 06.09.2021

Меркель одобрила переговоры с талибами для продолжения эвакуации граждан из Афганистана

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Меркель одобрила переговоры с талибами для продолжения эвакуации граждан из Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила переговоры со сторонниками движения "Талибан" для продолжения эвакуации граждан из Афганистана, сообщает издание DW.

"Что касается "Талибана", то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело", - цитирует DW слова Меркель, сказанные во время пресс-конференции 5 сентября в Хагене (Северный Рейн - Вестфалия).

По ее словам, такой диалог необходим для продолжения эвакуации нуждающихся в этом афганцев.

"Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой", - добавила глава правительства ФРГ, отметив, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан.

При этом Меркель назвала "хорошим сигналом" тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

Отмечается, что в этом ее подержал кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet), сопровождающий Меркель во время поездки в Хаген, и также высказался в поддержку переговоров с талибами.

DW отметили, что комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить "прочные и официальные дипломатические отношения с Германией".

Кроме того, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также выступал за переговоры с талибами и допустил финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет "оплотом терроризма". "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - заявил Мас 2 сентября.

Теги: #переговоры #талибы #меркель #германия
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