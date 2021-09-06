С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

C начала суток на Донбассе российские наемники не нарушали режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано четыре нарушения, но бойцы Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке в понедельник.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, однако боевых потерь среди украинских защитников нет.

В частности, у Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы наемников украинские военные открывали огонь.

"О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе ОС.