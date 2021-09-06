События

07:22 06.09.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

1 мин читать
С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

C начала суток на Донбассе российские наемники не нарушали режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано четыре нарушения, но бойцы Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке в понедельник.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, однако боевых потерь среди украинских защитников нет.

В частности, у Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы наемников украинские военные открывали огонь.

"О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе ОС. 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 06.09.2021
Путин готов встретиться с Зеленским

Путин готов встретиться с Зеленским

06:45 06.09.2021
В польском Катовице открылся Информационный центр для иностранцев

В польском Катовице открылся Информационный центр для иностранцев

04:36 06.09.2021
Правоохранители обеспечили охрану общественного порядка во время футбольного матча "Днепр-Нива" в Черкассах

Правоохранители обеспечили охрану общественного порядка во время футбольного матча "Днепр-Нива" в Черкассах

00:27 06.09.2021
В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов

В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов

22:13 05.09.2021
Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

21:37 05.09.2021
Свитолина вышла в 1/4 финала "US Open", обыграв румынку Халеп

Свитолина вышла в 1/4 финала "US Open", обыграв румынку Халеп

20:44 05.09.2021
Кулеба о возможной встречи Зеленского и Путина: мы не прячемся и готовы к такой встрече

Кулеба о возможной встречи Зеленского и Путина: мы не прячемся и готовы к такой встрече

20:26 05.09.2021
Байден посетит Украину, но не в текущем году

Байден посетит Украину, но не в текущем году

20:06 05.09.2021
На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

19:51 05.09.2021
Задержанных пятерых крымских татар подозревают в якобы диверсии, им грозит до 15 лет ареста

Задержанных пятерых крымских татар подозревают в якобы диверсии, им грозит до 15 лет ареста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

В Украине за сутки зафиксировано 1379 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 407 человек, 17 умерло

США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

ПОСЛЕДНЕЕ

6 сентября: Какой сегодня праздник

Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

Госдеп США потребовал освобождения задержанных крымских татар, подозреваемых в повреждении газопровода

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021"

В аэропорту Тбилиси самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем при взлете

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминирован 1 га, восстановлены 8 домов

Президент Гвинеи арестован военными

В Украину пришло "бабье лето" – синоптик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА