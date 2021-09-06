События

06:14 06.09.2021

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

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Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) встретился 3 сентября с внуком и правнуком основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева Андреем и Павлом и провел им экскурсию по своей компании, сообщает пресс-служба Национального музея космонавтики им. С.П.Королева в Facebook.

"Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX", - рассказал внук легендарного конструктора.

Он отметил, что во время экскурсии удалось воочию увидеть, как сдают двигатели, ракеты и космический корабль CrewDragon.

"Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" - резюмировал Андрей Королев.

Теги: #сша #королев #маск #spacex
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