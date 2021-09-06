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05:53 06.09.2021

Госдеп США потребовал освобождения задержанных крымских татар, подозреваемых в повреждении газопровода

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Госдеп США потребовал освобождения задержанных крымских татар, подозреваемых в повреждении газопровода

Госдепартамент США потребовал освободить задержанных в Крыму Наримана Джелялова, который, по данным из открытых источников, является первым заместителем главы меджлиса крымских татар, и еще четырех человек, которые подозреваются в причастности к делу о повреждении газопровода.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

В нем отмечается, что США во время "Крымской платформы" "подтвердили, что Крым - это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Житель Крыма Джелялов подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России: "диверсия" и "пособничество" в рамках дела о повреждении газопровода, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Джелялова Эмине Авамилева.

После обысков в Крыму 3-4 сентября, помимо Джелялова, задержаны Эльдар Одаманов, Азиз и Асан Ахтемовы, Шевкет Усеинов, рассказала "Интерфаксу" адвокат Одаманова Лиля Гемеджи.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

В августе в Украине состоялся учредительный саммит "Крымской платформы" - формата консультаций и координации международных партнеров Киева с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под украинский контроль.

Теги: #крым #сша #татары #россия
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