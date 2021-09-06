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04:36 06.09.2021

Правоохранители обеспечили охрану общественного порядка во время футбольного матча "Днепр-Нива" в Черкассах

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Правоохранители обеспечили охрану общественного порядка во время футбольного матча "Днепр-Нива" в Черкассах, грубых нарушений не зафиксировано, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, в Черкассах на стадионе "Черкассы-Арена" состоялся футбольный матч 7 тура чемпионата Украины между командами МСК "Днепр" и ФК "Нива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к охране общественного порядка привлечены работники аппарата Главного управления полиции, патрульные тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции и других структурных и территориальных подразделений полиции. Всего общественный порядок обеспечивали около 365 полицейских.

Правоохранители обеспечили окружение и охрану периметра стадиона, чрезвычайных событий и нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Теги: #правопорядок #украина #футбол #черкассы
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