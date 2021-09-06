В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов

В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов, среди которых 1730 детей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черкасской области в Facebook.

"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в районе паломничества создано 53 маршруты, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной Гвардии.

По информации полиции, в период с 1 по 4 сентября в полицию поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в ЕРДР внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, Уманские правоохранители обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП и приняли решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства. Ему вручили два протокола по ст. 173 и ст. 203 КУоАП.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 - ножей, 6 - деревянных бит.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до ' пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.