В аэропорту Тбилиси самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем при взлете

У самолета авиакомпании Georgian Airways, совершавшего вечером в воскресенье рейс Тбилиси-Вена, после вылета возникли проблемы с закрытием шасси, сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту.

Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку. Отмечается, что перед этим на протяжении двух часов он кружился вокруг Тбилиси и отрабатывал топливо, после чего благополучно приземлился.

В аэропорту были мобилизованы бригады скорой помощи и пожарно-спасательная команда. На борту находились 180 пассажиров, никто из них не пострадал.

Пассажиры уже находятся на территории терминала аэровокзала, а техническая группа приступила к осмотру самолета. Устанавливается точная причина неисправности.