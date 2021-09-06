6 сентября: Какой сегодня праздник

День администратора центра предоставления административных услуг – официальный профессиональный праздник, который в Украине отмечают ежегодно 6 сентября.

В 2019 году работники многих ЦПАУ Украины впервые отметили свой профессиональный праздник – тогда еще неофициально, поскольку указ о его учреждении не был утвержден. Кабинет министров Украины одобрил введение праздника лишь в мае 2021 года.

Центры предоставления административных услуг начали появляться в Украине в 2013 году в соответствии с законом "Об административных услугах". Закон был принят 6 сентября 2012 года – отсюда и дата праздника.

По состоянию на 1 января 2021 года Украине насчитывалось 876 ЦПАУ, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест администраторов и 15 мобильных ЦПАУ. Главная задача таких центров – повысить доступность и качество государственных административных услуг для физических и юридических лиц.

Всемирный день борьбы с прокрастинацией отмечают 6 сентября. Иначе - со склонностью к постоянному откладыванию важных и срочных дел, приводящей к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Многие из нас хотят научиться делать что-то особенное, доставляющее удовольствие и удовлетворение, но откладывают это до лучших времен. У современного человека огромное количество возможностей, о которых раньше люди не могли и мечтать, а мы погрязли в ежедневных хлопотах, однообразном отдыхе на диване или перед светящимися экранами.

Предприимчивые люди, играя на стремлении людей избавиться от таких слабостей, как лень и нерешительность, организуют тренинги и семинары по мотивации. На самом деле, главная проблема – отсутствие желания и намерения. Если их нет, то никакие мотивационные программы не сработают. Вот для этого и надо бороться с прокрастинацией.

Что празднуют в других странах 6 сентября:

Болгария – День объединения

Канада, США – День труда

Православная церковь отмечает день памяти священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.

Святому Евтихию пришлось испытать много мучений: его морили голодом, пытали каленым железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом. Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале II века.

По народному календарю 6 сентября отмечается Евтихий Тихий. Иногда его еще называли праздником тихой зари. Евтихия в народе недаром прозвали Тихим: в этот день погода всегда ожидалась безветренная. Эта примета особенно важной была для уборки льна, ведь в это время он как раз дозревал.

Еще на Евтихия Тихого смотрели за дождем: в этот день дождливая погода предвещала сухую осень и хороший урожай на следующий год. Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет. Дождь предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.

Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.

Говорят, что по примете 6 сентября нужно успеть убрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.

История в этот день

1941 – Начало массового уничтожения еврейского населения Белой Церкви, в результате которого погибло не менее 4500 человек, включая детей и женщин.

1943 – Выступая в Гарвардском университете, Черчилль заявил, что в будущем жители США и Англии будут иметь единое государство.

1955 – В СССР установили ежегодный праздник "День строителя".

1975 – Теннисная звезда Мартина Навратилова из ЧССР запросила политическое убежище в США.

1989 – Из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

2007 – В возрасте 71 года от рака поджелудочной железы скончался Лучано Паваротти – выдающийся оперный певец второй половины XX столетия.

Именины Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр