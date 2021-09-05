Кулеба о возможной встречи Зеленского и Путина: мы не прячемся и готовы к такой встрече

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

Ранее, 2 сентября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.