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20:26 05.09.2021

Байден посетит Украину, но не в текущем году

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Байден посетит Украину, но не в текущем году

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее Кулеба сообщал, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. В ходе своего визита он принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство. 

Теги: #кулеба #украина #байден #визит
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