На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

На сахарном заводе в поселке Гребенки (Киевская обл.) в результате парового взрыва пострадали пять человек, их госпитализировали, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковский районного управления полиции сообщил фельдшер скорой помощи", - сказано в сообщении МВД в телеграм-канале.

Как отмечается, среди пострадавших пятеро человек, двое из которых госпитализировали в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницы №2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

На место происшествия выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского районного управления полиции. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва. Отмечается, что информация будет обновляться.