На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминирован 1 га, восстановлены 8 домов

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья, сообщается на странице ООС в Facebook.

"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано… Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за тот же период разминировали 1 га территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили восемь поврежденных домов.