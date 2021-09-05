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16:12 05.09.2021

В Украину пришло "бабье лето" – синоптик

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В Украину пришло "бабье лето" – синоптик

Осеннее потепление, известное как "бабье лето", уже пришло в Украину, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Все его признаки - антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка, тихий ветер или штиль - все это уже пришло", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом синоптик отметила, что в понедельник температурный фон будет ниже ожидаемого, а ночных заморозков не будет только в "традиционно более защищенных от холода регионах" – в Закарпатье и на юге страны.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное", - написала Диденко.

Теги: #бабье_лето
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Интерфакс-Украина
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