В Украину пришло "бабье лето" – синоптик

Осеннее потепление, известное как "бабье лето", уже пришло в Украину, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Все его признаки - антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка, тихий ветер или штиль - все это уже пришло", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом синоптик отметила, что в понедельник температурный фон будет ниже ожидаемого, а ночных заморозков не будет только в "традиционно более защищенных от холода регионах" – в Закарпатье и на юге страны.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное", - написала Диденко.