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15:39 05.09.2021

В Симферополе отпустили задержанных днем ранее крымских татар, протестовавших у здания ФСБ

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В Симферополе отпустили задержанных днем ранее крымских татар, протестовавших у здания ФСБ

Около 40 человек, задержанных в субботу около здания, в котором размещается управление российской спецслужбы в оккупированном Симферополе, в настоящее время освобождены, сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

"Всех задержанных из отдела полиции № 1 "Железнодорожный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили… Всех задержанных из отдела полиции №3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили", - говорилось в сообщениях, опубликованных на странице организации в Facebook с интервалом в три часа.

Ранее "Крымская солидарность" сообщила, что около здания ФСБ на ул.Франко в Симферополе были задержаны около 40 человек, включая 38 крымских татар, и опубликовала их список. Среди них как мужчины, так и женщины. В частности, были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру". Впоследствии их увезли в разные отделы полиции.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, задержанных было более 50, они были участниками акции протеста против обысков и задержания пятерых крымских татар, которые прошли 3-4 сентября.

"Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в помещениях граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял и еще четверо крымских татар - Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаман. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управления ФСБ по Республике Крым и г.Симферополь". В результате более 50 крымских татар задержаны", - написала Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, против задержанных применили грубую силу, их избили и допросили отделениях полиции без доступа адвокатов.

"Своими действиями т.н. "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь… Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения", - добавила Денисова.

В ответ на задержания крымских татар 5 сентября у здания посольства РФ в Киеве прошла акция в их поддержку.

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Теги: #крым #освобождение #задержание #крымские_татары
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