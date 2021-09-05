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14:33 05.09.2021

В Киеве проходит Всеукраинский марш в защиту животных

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В Киеве проходит Всеукраинский марш в защиту животных

В центре Киева проходит Всеукраинский марш в защиту животных от жестокого обращения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в парке им.Шевченко возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 1 тыс. участников акции. В руках они держат плакаты с надписями "Каждое животное имеет право на жизнь", "Киев за гуманность", а также выкрикивают лозунги: "Защита слабых - дело сильных" и "Украина - гуманная страна", "Дельфинарии - хлорированая тюрьма".

После выступлений активистов и оглашения всех требований, участники акции пройдут маршем по центру города с финальной локацией на площади у здания Верховной Рады.

"Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится. Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность! Мы не имеем права молчать и искать оправдания для бездействия", - говорится в заявлении организаторов Марша.

Одним из требований является принятие законопроекта №5409 об усовершенствовании законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности.

В заявлении отмечается, что акция объединяет людей, которые выступают за цирк без животных, за запрет пушных ферм, за запрет притравочных станций, контактных зоопарков и дельфинариев, спасение животных от жестокого обращения и защиту их прав на всеукраинском уровне.

Кроме того, на марше есть группа участников, которые выступают за веганство. Они держат плакаты с надписями: "Становись веганом ради животных", "Go vegan", "Животные - друзья, а не ингридиенты".

Акция проходит мирно, территорию проведения охраняет полиция.

В воскресенье, 5 сентября, подобные акции проходят в 30 городах Украины.

Теги: #марш #животные #защита
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