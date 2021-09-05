В начале недели в Украине осадков не будет, ночью на поверхности почвы заморозки

В ближайшие дни погоду Украины продолжит определять область повышенного давления, без осадков, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник, 6 сентября, ожидается северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18°, в южных областях и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 6 сентября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 31 градус тепла в 2008 году, а самая низкая – на отметке 5,1 градусов выше ноля в 1998.

Во вторник, 7 сентября, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 5-10° тепла, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.