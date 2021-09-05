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11:22 05.09.2021

Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

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Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил 13-й успешный автономный полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

"Ingenuity совершил свой 13-й успешный полет на Марсе. Он летал со скоростью 3,3 метров в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию (маршрута марсохода) Perseverance", - говорится в сообщении.

Полет начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США.

В районе Южная Сейта в кратере Езеро в середине августа проводился и предыдущий исследовательский полет марсианского вертолета. Целью являлось получение фотографий местности, представляющей интерес с геологической точки зрения.

На этот раз вертолет-дрон совершил полет на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-й миссии. Снимки делались в другом направлении, чем ранее, для планирования маршрута марсохода.

Дальность полета составила 210 метров по сравнению с 450 метрами в ходе 12-го полета. Скорость также была снижена с 4,3 до 3,3 метров в секунду по сравнению с предыдущей миссией. Продолжительность составила 161 секунду. Было сделано 10 фотографий местности, которые были переданы марсоходу, а затем ретранслированы на Землю.

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Теги: #nasa #дрон
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