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10:46 05.09.2021

Главы МИД G7 с участием РФ и КНР планируют обсудить ситуацию в Афганистане

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Главы МИД G7 с участием РФ и КНР планируют обсудить ситуацию в Афганистане

Страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить связанные с ситуацией в Афганистане вопросы, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".

Он добавил, что встреча может состояться 8 сентября.

Теги: #япония #семерка #встреча #мид
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