С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

C начала суток на Донбассе российские наемники не нарушали режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано два нарушения, в результате чего тяжело ранен боец Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции ОС наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в направлении Старогнатовки открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", - указали в штабе.