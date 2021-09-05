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01:43 05.09.2021

В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломероприятия

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В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломероприятия

 

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют ряд улиц из-за проведения массового мероприятия велосипедистов, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

В частности, дороги перекроют с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.

Для автомобилей движение будет ограничено на таких улицах:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенский;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты. 

Теги: #киев #веломероприятие #украина #транспорт
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