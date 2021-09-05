В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломероприятия
В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют ряд улиц из-за проведения массового мероприятия велосипедистов, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
В частности, дороги перекроют с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.
Для автомобилей движение будет ограничено на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенский;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- на бульваре Академика Вернадского;
- на участках прилегающих улиц;
- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.