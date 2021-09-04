Украина благодарит Турцию за солидарность в отношении задержанных крымских татар

В посольстве Украины в Турецкой Республике осуждают массовые задержания крымских татар в оккупированном Крыму и выражают благодарность Турции за солидарность с Украиной, сообщила пресс-служба украинского посольства в Турции.

"Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы. Мы осуждаем эти действия оккупантов против граждан Украины и благодарим нашего друга Турцию за ее солидарность", - сказано в заявлении.

Согласно тексту турецкого коммюнике, обнародованного в микроблоге Твиттер, в Турции наблюдают за развитием событий в Крыму и также желают четверым задержанным крымским татарам "как можно скорее вернуться в свои дома и семьи".