События

22:14 04.09.2021

Украина благодарит Турцию за солидарность в отношении задержанных крымских татар

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В посольстве Украины в Турецкой Республике осуждают массовые задержания крымских татар в оккупированном Крыму и выражают благодарность Турции за солидарность с Украиной, сообщила пресс-служба украинского посольства в Турции.

"Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы. Мы осуждаем эти действия оккупантов против граждан Украины и благодарим нашего друга Турцию за ее солидарность", - сказано в заявлении.

Согласно тексту турецкого коммюнике, обнародованного в микроблоге Твиттер, в Турции наблюдают за развитием событий в Крыму и также желают четверым задержанным крымским татарам "как можно скорее вернуться в свои дома и семьи".

Теги: #крым #турция #осуждение #задержания
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