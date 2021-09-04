Денисова призвала международное сообщество отреагировать на новые задержания крымских татар и усилить давление на РФ

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что действия правоохранителей в оккупированном Крыму по задержанию крымских татар возбуждают презумпцию невиновности и призвала международное сообщество отреагировать на это.

"Своими действиями так называемые "правоохранители" возбудили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения", - сказано в сообщении Денисовой в телеграм-канале.

Она отметила, что если Украина и международные партнеры не согласуют свои действия, то задержанных граждан Украины "в очередной раз сделают "преступниками" по сфабрикованным делам".

Денисова сообщила, что среди пяти задержанных крымских татар находятся двое журналистов интернет-издания "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, а также глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Она отметила, что граждане вышли на протест против незаконных обысков и задержаний к зданиям "Управления ФСБ по Республике Крым и Симферополя". В результате чего задержано более 50 человек. "Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов", - подчеркнула Денисова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы "Крымской платформы".

Также постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.