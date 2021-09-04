События

20:55 04.09.2021

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на новые задержания крымских татар и усилить давление на РФ

2 мин читать
Денисова призвала международное сообщество отреагировать на новые задержания крымских татар и усилить давление на РФ

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что действия правоохранителей в оккупированном Крыму по задержанию крымских татар возбуждают презумпцию невиновности и призвала международное сообщество отреагировать на это.

"Своими действиями так называемые "правоохранители" возбудили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения", - сказано в сообщении Денисовой в телеграм-канале.

Она отметила, что если Украина и международные партнеры не согласуют свои действия, то задержанных граждан Украины "в очередной раз сделают "преступниками" по сфабрикованным делам".

Денисова сообщила, что среди пяти задержанных крымских татар находятся двое журналистов интернет-издания "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, а также глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Она отметила, что граждане вышли на протест против незаконных обысков и задержаний к зданиям "Управления ФСБ по Республике Крым и Симферополя". В результате чего задержано более 50 человек. "Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов", - подчеркнула Денисова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы "Крымской платформы".

Также постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября. 

Теги: #крымские_татары #украина #денисова #задержания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 04.09.2021
Сгоревший орган в костеле св. Николая нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания дома органной музыки в этом здании

Сгоревший орган в костеле св. Николая нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания дома органной музыки в этом здании

19:47 04.09.2021
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

19:11 04.09.2021
Зеленский о ничьей Украины и Казахстана: болеть - это быть одним целым с командой

Зеленский о ничьей Украины и Казахстана: болеть - это быть одним целым с командой

07:27 04.09.2021
Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

05:12 04.09.2021
В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

18:52 03.09.2021
Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

14:24 03.09.2021
Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

13:23 03.09.2021
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

09:37 03.09.2021
Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

09:27 03.09.2021
Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

На Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

ПОСЛЕДНЕЕ

В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

Вертолет-дрон совершит 13-й полет на Марсе - NASA

На Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Испанские спасатели перехватили в Средиземном море и Атлантическом океане более 200 нелегалов

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

В Украине в ближайшие дни будет прохладно, без осадков

В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА