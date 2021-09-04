Сгоревший орган в костеле св. Николая нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания дома органной музыки в этом здании

Сгоревший орган в костеле св. Николая нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания дома органной музыки в этом здании, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Орган действительно нуждался в соответствующем ремонте и сама его конструкция требовала серьезного совершенствования. И неопределенность относительно пребывания дома органной музыки собственно в этом здании осложняла работы по реконструкции или ремонта органа", - сказано в сообщении министра в телеграм-канале.

По его словам, в доме должна была начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по поводу тендеров, из-за чего процесс отложили. По внутренним работам шли дискуссии между католической общиной и домом органной музыки, о целесообразности использования органа.

Ткаченко отметил, что орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено учитывая относительно закона об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно.

"Была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. К этому существует соответствующий указ президента и решение правительства. Но за год мэрия Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали - орган сгорел", - подчеркнул министр.

По словам министра, дополнительно в конструкции самого органа невозможно установить защитные металлические конструкции для электроприводов. "Вероятно замыкание произошло (впрочем окончательное решение еще за экспертами), именно внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке и начала репетиций. Сам орган преимущественно состоит из 6-ти метровых деревянных конструкций и только благодаря немедленной реакции ГСЧС мы имеем сохраненный костел, а не сожженный Нотр-Дам", - подытожил Ткаченко.

Также он напомнил единственный легальный счет Национального дома органной и камерной музыки Украины.