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19:47 04.09.2021

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

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В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра на ул. Руденко в Дарницком районе, пострадавших и жертв нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. В 19:30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что 4 сентября им поступила информация, что в 18:18 в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6 А в помещении восьмого этаже бизнес-центра "Колизей" возник пожар с распространением на кровлю площадью около 100 кв.

В ходе проведения спасателями разведки между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины удалось спасти ребенка (2005 г.р.), который был заблокирован.

К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

Вместе с тем, в СМИ сообщают, что в здании на 4 этаже произошло возгорание сауны.

Ранее в Киеве в пятницу вечером возник пожар в Костеле святого Николая. Причиной пожара, по предварительным выводам, стало возгорание в органе. Сам орган сгорел.

Теги: #киев #сауна #украина #пожар
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