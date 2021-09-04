На Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, среди украинских военнослужащих пострадал один боец, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил. В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", - сказано в сообщении в Facebook.

О факте нарушения со стороны российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.