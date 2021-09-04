События

15:53 04.09.2021

Испанские спасатели перехватили в Средиземном море и Атлантическом океане более 200 нелегалов

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Сотрудники Морской службы спасения Испании в субботу подняли из небольших лодок на борт кораблей 208 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до испанской территории, передает агентство Associated Press (AP).

Испанские корабли обнаружили в субботу два каравана мигрантов. В одном были 106 человек, включая 44 женщин и 20 несовершеннолетних: они плыли на лодках через Атлантический океан в сторону Канарских островов.

Другая группа нелегалов из 102 человек на четырех лодках пыталась перебраться через Средиземное море на южное побережье Испании.

По данным МВД Испании, за январь - август 2021 года зафиксирован рост нелегальной миграции в Испании на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего за этот период в страну прибыли 20 тыс. 491 человек, в основном, по морю.

В свою очередь в Международной организации по миграции сообщали, что примерно 500 нелегалов погибли или пропали без вести за этот год в попытках достичь берегов Испании. Однако в группах помощи иммигрантам полагают, что в действительности это число гораздо выше, потому что часть кораблекрушений и летальных исходов не фиксируется.

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Интерфакс-Украина
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