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15:28 04.09.2021

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

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Ряд бизнесменов выделили средства восстановление пострадавшего от пожара костела Святого Николая в Киеве, благодаря чему есть часть суммы на проведение противоаварийных работ, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Пожар в Костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу", - написал Ткаченко на странице в Facebook.

Министр сообщил, что основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" (Rozetka) Владислав Чечеткин, сооснователь виртуального monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле уже выделили средства, благодаря чему есть часть суммы на противоаварийные работы.

"Мы понимаем, что полное восстановление костела стоить десятки миллионов гривень. Так же, как и восстановление органа. Для всех, кто хочет приобщиться к спасению жемчужины Киева, публикую счет Национального дома органной и камерной музыки", - подчеркнул Ткаченко, прикрепив данные реквизитов.

Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4434211953313039

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Интерфакс-Украина
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